На реконструкцию водовода в Оренбургской области выделено более 200 млн рублей

Оренбургская область получит средства из федерального бюджета на реконструкцию водовода «Кумакское водохранилище – город Ясный», объект вошел в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Система водоснабжения на востоке региона давно нуждается в модернизации. Участие в федеральных проектах, таких как «Чистая вода», позволяет проводить масштабное обновление коммунальной инфраструктуры и повышать качество предоставляемых коммунальных услуг. Как пример – строительство централизованной системы водоснабжения в селе Ждановка Александровского района, которое мы завершили в этом году. Теперь мы получим более 200 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию водовода в Ясном», – приводятся слова губернатора региона Дениса Паслера на сайте Оренбургской области.

По его словам, это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 15 тыс. жителей города. Паслер выразил благодарность Минстрою РФ за поддержку проектов, которые помогают сделать жизнь оренбуржцев комфортнее.

В настоящее время в Ясном ведутся работы по реконструкции водовода протяженностью 8,91 километра. За счет участия в федеральном проекте регион получит на эти цели 204,6 млн рублей. Общая стоимость работ составит 214,2 млн рублей. Строительный контроль всех этапов выполнения работ осуществляется ФБУ «Росстройконтроль», подведомственным Минстрою России.

Для комплексного решения проблемы водоснабжения в восточной части региона по поручению Паслера будут выделены дополнительные средства из областного бюджета на модернизацию головной насосной станции Кумакского водозабора. Это позволит решить застарелые проблемы с водоснабжением не только в Ясном, но и поселке Светлом и ЗАТО Комаровский, где в общей сложности проживают около 35 тыс. жителей. Все мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры находятся на контроле губернатора и регионального минстроя.