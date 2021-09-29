В МВД заявили о намеренном искажении образа мигранта в России

Образ мигранта в РФ пытаются криминализировать для порождения неприязни в обществе, сообщила руководитель ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией», – цитирует Казакову ТАСС.

Она пояснила, что прессе фигурируют «выдуманные истории», которые предназначены для «криминализации образа иностранца», которому тот не соответствует, также они нужны, чтобы «породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам».

В СМИ нет положительных примеров того, как иностранцы, приезжая в Россию, не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу, добавила представитель ведомства.

«Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так», – сказала Казакова.

По данным МВД о состоянии преступности с января по август 2021 года, число преступлений, совершенных иностранцами, возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6%. При этом количество преступлений против мигрантов уменьшилось на 1,1% и составило 10,3 тыс.

Ранее Казакова отмечала, что мигрантов, которые пришли в МВД и встали на миграционный учет, не заденет истечение сроков разрешительных документов, которые заканчиваются 30 сентября, и они смогут спокойно продолжать работать. Однако тех, кто не стал продлять документы, грозит выдворение из России.