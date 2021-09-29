 

Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану

29.09.2021, 18:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – сообщил Песков, передает ТАСС.

В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корр. ТАСС уточнили в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20.



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