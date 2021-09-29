 

“Я такой несдержанный – могу ударить”. Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене

29.09.2021, 18:24, Новости дня
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“Иногда на каких-то мероприятиях очень обеспеченные люди под этим делом позволяют себе немного там к Оле… Я такой несдержанный – могу ударить. Ну а чего он лезет – ниже талии руку [кладет]. Я же могу ему сломать…” – заявил Борисюк. 

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Сумская вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

Для Борисюка брак с Сумской также является вторым. Первую супруга артиста звали Жанна. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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