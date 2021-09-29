 

Президент ФРГ назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины

29.09.2021, 18:24, Новости дня
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“Я с удивлением прочел это сообщение, когда приземлился сегодня в Кишиневе. Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и выяснил, что это неправда. Это просто фейковая новость. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима”, – сказал Штайнмайер.

https://www.facebook.com/presedinte.md/videos/604038543956796/

Контекст:

29 сентября Radio Free Europe/Radio Liberty, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщило, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может. 

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу. 

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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