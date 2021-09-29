 

В Украине в более чем 900 школах от COVID-19 привиты 100% сотрудников – Ляшко

29.09.2021, 18:24, Новости дня
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“Находясь в “желтом” уровне эпидемической опасности, более 900 школ достигли 100-процентного охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19. Полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже при введении “красного” уровня эпидемической опасности”, – сказал он.

Министр сообщал, что около 6 тыс. школ не достигли рекомендованых показателей вакцинации коллективов.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,6 млн сделали вторую прививку и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.

28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая сообщала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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