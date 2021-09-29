Бывшая участница “Танцев со звездами” Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком

“Да, немножко я “давила” все-таки. Я сама чувствую, что нужно давать свободу человеку”, – сообщила она.

Ответ Цибульской можно послушать начиная с седьмой минуты ролика.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Цибульская и Жук познакомились на втором сезоне проекта “Танцы со звездами” (2018), а поженились 18 октября того же года. В сентябре 2021 года стало известно, что пара сделала в отношениях паузу.

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