 

Бывшая участница “Танцев со звездами” Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком

29.09.2021, 18:24, Новости дня
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“Да, немножко я “давила” все-таки. Я сама чувствую, что нужно давать свободу человеку”, – сообщила она.

Ответ Цибульской можно послушать начиная с седьмой минуты ролика.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Цибульская и Жук познакомились на втором сезоне проекта “Танцы со звездами” (2018), а поженились 18 октября того же года. В сентябре 2021 года стало известно, что пара сделала в отношениях паузу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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