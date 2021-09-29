МИД РФ пообещал германским СМИ «ответные меры»

…после блокировки каналов RT DE на YouTube из-за фейков о COVID.

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в котором пообещало «симметричные меры» против германских СМИ в РФ в ответ на блокировку немецкоязычных каналов государственного телеканала RT на YouTube из-за фейков о коронавирусе.

«С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против РФ информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — заявили в МИД.

Пожизненную блокировку RT DE на YouTube МИД РФ связал с неким «планом» властей Германии, хотя в Google ранее поясняли, что бан наложен из-за «ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19», нарушающей правила платформы. В ведомстве произошедшее сравнили с «Инфобарбароссой», сделав отсылку к плану нападения нацистов на СССР.

«Решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер», — добавили в МИД.

28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT (RT DE и Der Fehlende Part) без возможности восстановления, так как на них публиковались материалы с ложными утверждениями о коронавирусной инфекции. При этом второй канал редакция создала для обхода ограничений на первом. Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что «очень ждет», когда в РФ в ответ запретят работы германских СМИ Deutsche Welle, ARD и ZDF.

Роскомнадзор в свою очередь потребовал снять все ограничения и пригрозил YouTube штрафом до 1 млн рублей.

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