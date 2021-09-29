Ученые из США установили, когда на Земле был запущен процесс фотосинтеза

Только благодаря фотосинтезу атмосфера нашей планеты насытилась кислородом, что дало возможность для дальнейшего активного развития и эволюции живых организмов. Об этом науке известно уже давно. Но когда именно фотосинтез на Земле стал столь значимым фактором? Об этом рассказали ученые из Соединенных Штатов.

Для проведения исследования биологи использовали самые современные методики в области генетики, отмечают специалисты. В результате удалось выяснить, что первые цианобактерии, в которых происходило превращение углекислого газа в кислород под действием солнечного света, начали активно развиваться 3,4 млрд лет назад.

Ранее наука называла другие сроки – около 2,9 млрд лет назад. Но оказалось, что еще за 500 млн лет перед этим у известных нам цианобактерий были достойные предки.