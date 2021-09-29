 

Стало известно, какой объем данных может хранить мозг человека

29.09.2021, 18:04, Новости дня
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К сожалению, емкость человеческого мозга как жесткого диска на компьютере, определить трудно, говорят ученые. Проблема в том, что механизмы запоминания у нас и у вычислительных машин разные. И все же примерные оценки они попытались сделать.

По самым приблизительным оценкам, речь моет идти о 30 терабайтах информации, говорят исследователи. Это в 30-60 раз больше, чем в современных ПК и самых новых смартфонах.

Но если бы мы захотели представить хранимую в нашем мозге информацию в цифровом варианте, то получилось бы, что человек использует не двоичную систему записи (0 и 1), а десятичную (от 0 до 9). Поэтому одни «файлы» у нас занимают больше мест, чем на компьютере или смартфоне, а другие – значительно меньше. Исследования емкости человеческого мозга проводятся с 2015 года.



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