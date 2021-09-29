 

В Киеве ждут звонка от Путина: Война может быть остановлена за одну минуту

29.09.2021, 17:54, Разное
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На Украине продолжают утверждать, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, а значит, от нее зависит мир в регионе. В Киеве ждут, когда в Москве примут решение о прекращении боевых действий. “Война может быть остановлена за одну минуту звонком Путина”, – цитирует Алексея Арестовича URA.RU.

Советник главы Офиса президента Украины отметил, что мир является двусторонним процессом, и Киев без усилий Москвы не сможет прекратить войну. Кроме того, по мнению Арестовича, сейчас украинская сторона может пытаться сохранить политико-дипломатические пути решения проблемы и не допустить переход боевых действий в открытое применение силы.

Также спикер ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе заявил о растущем уровне военной опасности со стороны РФ. Он, как и Владимир Зеленский, считает, что существует вероятность войны между Украиной и Россией.

Напомним, ранее лидер Незалежной заявил о проблеме информационной политики РФ. Якобы Россия неуважительно относится к самостоятельности Украины. Владимир Зеленский считает, что сейчас русские и украинцы – враги. При этом он не исключил нормализации отношений двух стран.



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