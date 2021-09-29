Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России обусловлен двумя важными факторами. Их назвал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Главной причиной ухудшения динамики Вознесенский считает низкий уровень популяционного иммунитета у населения. По информации ученого, в настоящее время от ковида привиты лишь 28% россиян, а переболели инфекцией около 7,4 миллиона человек. Вторым значительным фактором специалист указал наступление холодного периода и связанное с ним начало сезона острых респираторно-вирусных заболеваний, передает “Радио 1”.