Депутат от «Альтернативы для Германии» уличил СДПГ и ХДС/ХСС в подвозе избирателей

Лидеры выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС смогли добиться своих результатов благодаря использованию «грязных технологий», уверен депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

В частности, парламентарий отметил технологию подвоза участников голосования на избирательные участки на автобусах.

«Я хорошо знаю эту технологию по странам СНГ. Она называется каруселью. Набивают автобусы с людьми и они ездят по нескольким участкам, добавляя голоса кандидату или партии. В этот раз СДПГ и ХДС/ХСС набили автобусы мигрантами и возили их по всей Германии. У нас, как вы знаете, никто не проверяет документы перед голосованием, поэтому сфальсифицировать могли несколько сотен тысяч голосов. И это мы не говорим о бюджетниках и голосовавших по почте. Вот такие у нас честные выборы», – заключил Гердт.

Депутат добавил, что АдГ не будет оспаривать результаты выборов в суде из-за того что не смогла задокументировать нарушения вследствие отсутствия видеонаблюдения на участках.

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