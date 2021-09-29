 

Наталья Рудова в бикини поразила фанатов видом сзади

29.09.2021, 17:50, Разное
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Актриса Наталья Рудова показала на фото вид сзади. Поклонникам понравились упругие ягодицы звезды сериала «Татьянин день».
Наталья Рудова решила поделиться с фолловерами фотографией в купальнике. Она сфотографировалась у бассейна в черном бикини с множеством тесемок. Вид артистки сзади привел подписчиков в восторг.

Они отметили, что знаменитость находится в прекрасной физической форме. Отдельно они отметили ягодицы блондинки. Девушки, желающие быть похожими на Рудову, спросили о диете, которой придерживается актриса, чтобы не поправляться. За короткое время публикация набрала рекордное количество лайков.



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