Наталья Рудова в бикини поразила фанатов видом сзади

Актриса Наталья Рудова показала на фото вид сзади. Поклонникам понравились упругие ягодицы звезды сериала «Татьянин день».

Наталья Рудова решила поделиться с фолловерами фотографией в купальнике. Она сфотографировалась у бассейна в черном бикини с множеством тесемок. Вид артистки сзади привел подписчиков в восторг.

Они отметили, что знаменитость находится в прекрасной физической форме. Отдельно они отметили ягодицы блондинки. Девушки, желающие быть похожими на Рудову, спросили о диете, которой придерживается актриса, чтобы не поправляться. За короткое время публикация набрала рекордное количество лайков.