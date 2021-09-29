 

Бородина заявила, что никогда не дружила с Ольгой Бузовой

29.09.2021, 17:50, Разное
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Ксения Бородина высказалась о «дружбе» с Ольгой Бузовой. Она заявила, что с ней всегда была только коллегами.
Многие удивились, что в новом сезоне «Ледникового периода» Ксения Бородина катается с Дмитрием Соловьевым. Именно в паре с ним в прошлом году выступала Ольга Бузова. Подписчики отметили, что ведущих часто сравнивают. Бородина успела отметить, что никогда не считала Ольгу Бузову подругой. Многие хотели, чтобы знаменитости тесно общались, поскольку они долгое время работали на одном телепроекте.

По словам Бородиной, Бузова – не ее человек. Она никогда не говорила о дружбе с ней, да и сама блондинка старалась не затрагивать эту тему. Бородиной не близки принципы Бузовой, ее отношение к людям. Что касается Дмитрия Соловьева, то ведущая не выбирала его сама. Пары распределяли продюсеры проекта. В то же время знаменитость рада, что тренируется именно с этим фигуристом.

Изображение взято с: Instagram @borodylia
Напомним, что знаменитости окончательно поругалась, когда Бузова покинула проект «Дом-2». Ведущая отписалась от своих коллег, назвав их предателями. Сама же Бородина хорошо дружит с Ольгой Орловой. Они вместе проводят вечера, летают на отдых.

Источник: www.instagram.com



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