В Крыму решили упразднить должность вице-премьера

Должность заместителя председателя правительства Республики Крым, курирующего реализацию проектов федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена, сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Консультаций (по кандидатуре на должность вице-премьера) никаких нет, поскольку, я понимаю позицию главы республики, такая должность будет упразднена, функции перераспределены. Такой должности не было, она была введена из-за объема этой программы – ФЦП», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, недавно в Крыму появилась должность председателя правительства, поэтому необходимости в еще одном вице-премьере нет. Сейчас курированием ФЦП развития региона занимается глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Ранее в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.

Напомним, Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, был арестован. Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, также отправленного в отставку. Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.