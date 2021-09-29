 

В Крыму решили упразднить должность вице-премьера

29.09.2021, 17:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДолжность заместителя председателя правительства Республики Крым, курирующего реализацию проектов федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена, сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Консультаций (по кандидатуре на должность вице-премьера) никаких нет, поскольку, я понимаю позицию главы республики, такая должность будет упразднена, функции перераспределены. Такой должности не было, она была введена из-за объема этой программы – ФЦП», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, недавно в Крыму появилась должность председателя правительства, поэтому необходимости в еще одном вице-премьере нет. Сейчас курированием ФЦП развития региона занимается глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Ранее в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.

Напомним, Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, был арестован. Правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, также отправленного в отставку. Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.



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