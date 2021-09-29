 

Стало известно о попытках Facebook завлечь в соцсеть детей

29.09.2021, 17:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКорпорация Facebook рассматривала возможность привлечения в социальную сеть детей в возрасте от десяти до 12 лет, следует из внутренних документов компании, изученных журналистами.

В одном документе от 2020 года, изученном журналистами The Wall Street Journal, компания называет подростков «ценной, но незадействованной аудиторией». В другом документе, от 2019 года, Facebook рассмотрела вопрос объявления «игровых дней» для привлечения детей в соцсеть. В частности, предполагалось, что дети смогут использовать приложение Messenger для общения с друзьями.

Согласно еще ряду документов, целью Facebook было «первенство в обмене сообщениями у детей в США», что в случае успеха привело бы к «эффекту победы над подростками». Из документов также следует, что компания опасается проигрыша конкурирующим соцсетям – Snapchat и TikTok, которые набрали популярность среди подростков.

По итогам исследований Facebook поставил цель создать больше продуктов для детей. Для этого соцсеть разбила их по шести возрастным группам: взрослым, подросткам от 16 лет, подросткам от 13 до 15 лет, детям в возрасте от десяти до 12 лет, детям в возрасте от пяти до девяти лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет. При этом Facebook и принадлежащий ему Instagram имеют возрастные ограничения – ими не должны пользоваться дети младше 13 лет.

Между тем, согласно опросам компании, дети и подростки рассматривают Facebook как место для людей старше 40 лет. «Глобальное проникновение подростков в Facebook невелико, и, похоже, рост этого показателя замедляется», – говорится в одном из документов от марта 2021 года. В другом отчете уточняется, что количество подростков, использующих Facebook каждый день, за последние два года упало на 19%.

Ранее The Wall Street Journal уже сообщала, что социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К такому выводу пришли во владеющей соцсетью компании Facebook еще в прошлом году, однако соответствующие данные были скрыты корпорацией. После этого стало известно, что Facebook отправит руководителя департамента по вопросам безопасности Антигон Дэвис для дачи показаний в сенат США. Слушания пройдут 30 сентября.



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