 

В МВД предупредили мигрантов-нелегалов о возможности выдворения из России

29.09.2021, 17:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНаходящиеся в РФ нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны, напомнила Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации», – цитирует Казакову РИА «Новости».

Она пояснила, что полиция каждый день проводит проверочные мероприятия по выявлению нелегалов.

Ранее Казакова отмечала, что мигрантов, которые пришли в МВД и встали на миграционный учет, не заденет истечение сроков разрешительных документов, которые заканчиваются 30 сентября, и они смогут спокойно продолжать работать. 



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