“Такая красивая!” 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца

Фонда запечатлена на обложке издания в черном облегающем костюме. Ее образ дополнили шляпа и корсет в тон.

“Спасибо за то, что являетесь таким вдохновляющим примером для женщин всех возрастов”, – отреагировали на фото поклонницы певицы.

“Такая красивая. И такая невероятная энергия!” – оценили публикацию фолловеры.

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Публикация от Jane Fonda (@janefonda)

Контекст:

Джейн Фонда родилась в 1937 году в США. Она двукратная обладательница премии “Оскар” (1972, 1979), пятикратный лауреат премии “Золотой глобус” (1962, 1972, 1978, 1979, 2021), двукратная победительница премии BAFTA (1979, 1980), а также была удостоена премии “Эмми” (1984).

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