Ляшко пригрозил аннулировать лицензии медучреждениям за поддельные COVID-сертификаты

“Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы будем официально направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия – до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные”, – сказал Ляшко.

По его мнению, руководители медучреждений также должны нести ответственность за то, что происходит в их больницах.

“А в случае повторного нарушения Министерство здравоохранения будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины”, – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.

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