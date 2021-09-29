Около 6 тыс. школ в Украине не достигли рекомендованного показателя вакцинации коллективов от COVID-19 – Ляшко

“По данным, которые мы собрали в регионах, в Украине около 6 тыс. учреждений среднего образования еще не достигли показателя вакцинации своих работников против COVID-19, который рекомендован правительством”, – сказал министр.

Он призвал всех, в том числе и работников сферы образования, привиться от коронавируса.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,6 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.

28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая сообщала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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