В Кремле призвали проявлять «нулевую терпимость» к YouTube

…из-за ограничений, введенных против немецкоязычных каналов RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проявлять «нулевую терпимость» к действиям видеохостинга YouTube из-за ограничений, введенных против немецкоязычных каналов RT.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо. Это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространения информации СМИ», — уверил Песков (цитата по «Радио Маяк»).

Если российские контрольные органы придут к выводы, что в действиях YouTube есть нарушение нашего законодательства, то «нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», добавил он.

При этом правительство ФРГ заявило, что не имеет отношения к закрытию немецких YouTube-каналов RT. По данным немецкого кабмина, решение принято исключительно самим YouTube.

28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT (RT DE и Der Fehlende Part) без возможности восстановления, так как на них публиковались материалы с ложными утверждениями о коронавирусе. При этом второй канал редакция создала для обхода ограничений на первом. Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что «очень ждет», когда в РФ в ответ запретят работы германских СМИ Deutsche Welle, ARD и ZDF.

За российский телеканал вступился МИД России, который пообещал принять «симметричные меры» против германских СМИ в России, и Роскомнадзор, который потребовал от YouTube снять ограничения, введенные против немецкоязычных каналов RT.

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