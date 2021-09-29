Искусственный интеллект предлагают использовать для получения энергии из отходов

В Соединенных Штатах аналитики говорят о том, что жители страны сейчас производят в три раза больше бытовых отходов, чем это было лет 60 назад. Речь идет о ежегодном объеме более чем 290 млн тонн, которые выбрасываются в виде мусора.

С другой стороны, постоянно появляются новые технологии переработки отходов, в том числе и получения из них дополнительной энергии.

Дополнительной? Эксперты советуют посмотреть, каковы, например, объемы добычи в угольных шахтах. Не кажется ли вам, что мы слишком расточительно относимся к мусору, который образуется прямо в городах и селах? Кстати, три года назад в США 12% твердых бытовых отходов стали заменителем классического топлива. Но можно ведь и больше, говорят специалисты. Только для этого нужно использовать искусственный интеллект.