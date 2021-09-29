 

Из-за глобального потепления человечество может погибнуть через 500 лет

29.09.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские и канадские ученые после проведенных исследований пришли к выводу, что при катастрофическом сценарии глобального потепления примерно через пять веков человечество может погибнуть.

Представители науки все-таки выражают надежду, что у нашей цивилизации хватит ума для того, чтобы остановить и повернуть вспять неуклонное повышение температуры окружающей среды. Для этого уже сегодня появляются весьма эффективные средства и технологии. Но, если ничего не делать, мы вымрем как динозавры и мамонты, говорят специалисты.

На сегодня проблема заключается в том, что борьба с парниковым эффектом ведется, в основном, только силами развитых стран. А в третьем мире данную тему вообще игнорируют.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / В Германии заявили об утрате США роли гаранта порядка в мире

18.08 / США решили оставить Афганистан без долларов

01.07 / Мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка в Петербурге

16.06 / В Раде нет постановлений об отставке Авакова – Корниенко

22.07 / В Конгрессе США одобрили проект бюджета с санкциями к «Северному потоку – 2»

15.08 / Афганский маршал после захвата талибами Мазари-Шарифа бежал из страны

29.08 / В Беларуси ограничили доступ к еще двум независимым СМИ

05.05 / “Слуга народа” прокомментировала решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка нардепом

26.10 / «Не нуждается в деколонизации» — в Великобритании призвали оставить в покое учебную программу

07.01 / Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа. Если не выполнит требования, его аккаунт удалят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика