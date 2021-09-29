Из-за глобального потепления человечество может погибнуть через 500 лет

Британские и канадские ученые после проведенных исследований пришли к выводу, что при катастрофическом сценарии глобального потепления примерно через пять веков человечество может погибнуть.

Представители науки все-таки выражают надежду, что у нашей цивилизации хватит ума для того, чтобы остановить и повернуть вспять неуклонное повышение температуры окружающей среды. Для этого уже сегодня появляются весьма эффективные средства и технологии. Но, если ничего не делать, мы вымрем как динозавры и мамонты, говорят специалисты.

На сегодня проблема заключается в том, что борьба с парниковым эффектом ведется, в основном, только силами развитых стран. А в третьем мире данную тему вообще игнорируют.