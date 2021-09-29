 

“Выпрашивают у Запада деньги”: политолог Мезюхо назвал реальную цель антикрымских проектов на Украине

29.09.2021, 17:00, Разное
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В среду, 29 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны утвердило стратегию “деоккупации Крыма”. Это, по словам главы кабмина, комплексная дорожная карта с детальными шагами по возвращению полуострова.

Политолог Иван Мезюхо назвал объявленную Шмыгалем стратегию пустопорожней затеей. Он уверен, что все украинские проекты, имеющие отношение к Крыму, непосредственно связаны с русофобией и имеют совсем иные цели. По мнению эксперта, таким образом Украина “выпрашивает у Запада финансовые ресурсы”.

В беседе с RT Мезюхо отметил, что подобные инициативы Киев использует для отвлечения украинцев от насущных проблем в стране, а также укрепления внешнеполитических связей нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского с влиятельными политиками.

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что украинцы жестко отреагировали на приглашение иностранцев в российский Крым. Мол, популяризация регионов Украины — это хорошо, но России лучше покинуть полуостров.



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