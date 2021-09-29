Волочкова в “свадебном” костюме показала растяжку

Анастасия Волочкова в очередной раз решила показать свою растяжку. Ее балерина продемонстрировала во время студийной фотосессии, надев элегантный белый костюм. Пользователи Сети даже успели назвать его «свадебным».

Анастасия Волочкова решила показать бэкстейдж с недавней съемки. На ней балерина предстала в нескольких образах. Больше всего ей и поклонникам понравился вариант, когда танцовщица надела жемчужный брючный костюм. В качестве обуви присутствовали туфли в тон на высоком каблуке. Голову знаменитости украшал элегантный убор черного цвета. На обнародованной фотографии артистка закрыла глаза. Для фотосессии ей сделали нюдовый макияж.

Анастасия Волочкова растянулась в своем фирменном шпагате. Классический силуэт брюк подчеркнул стройные ноги балерины. Внимание к декольте блондинки привлекли атласные лацканы на пиджаке.

Преданным поклонникам понравился образ Волочковой, но среди комментаторов нашлись и те, кто выразил свое недовольство. Далеко не все оценили позу, в которой решила фотографироваться танцовщица. Некоторые обратили внимание на то, что подобные туфли на платформе уже давно вышли из моды, нашлись и те, кому не понравилось состояние волос знаменитости.