Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза»

Претензии у Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза.

«На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог.

Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах как Польша, Чехия достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт.

Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией.

Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами-ЕС.