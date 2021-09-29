Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»

Президент РФ Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта в инфицированным и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V».

Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, – «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану.

«Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС.

«Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин.

Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16.

В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент РФ ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости».

Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.

В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.