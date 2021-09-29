В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков

Актера похоронили 28 сентября в Зеленограде.

“Сердце. Умер в реанимации ночью”, – написал Хроменков, отвечая на вопросы о причинах смерти актера.

https://www.facebook.com/vhromenkov/posts/4285107571544312

Контекст:

Глушков родился 17 мая 1965 года в Сахалинской области. Он известен по ролям в российских сериалах “Универ”, “Солдаты”, “О чем говорят мужчины. Продолжение” и других.

—