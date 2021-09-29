 

Кабмин Украины утвердил стратегию деоккупации Крыма и меры по ее реализации

29.09.2021, 16:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как было уже отмечено, “Крымская платформа” – это не разовое мероприятие… Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира… Мы работаем с нашими партнерами и в рамках международных договоренностей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня”, – сказал Шмыгаль.

План мер по реализации стратегии деоккупации Крыма, опубликованный на сайте Кабмина, содержит 158 пунктов, последний из них – проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью плана мер по реализации стратегии есть “создание условий для деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, нейтрализация угроз национальной и международной безопасности, а также обеспечение прав человека и основных свобод”.

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 11 марта 2021 года одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

“Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма”, – сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский указом №117/2021 ввел в действие решение СНБО о стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

Документ, в частности, определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Spiegel – премьер Баварии сделал предзаказ «Спутника V» — и его тут же раскритиковали за хвастовство и эгоизм

06.07 / В Польше вертолет упал в озеро, среди пострадавших есть украинцы

08.07 / В Лондоне кран упал на жилые дома. Один человек погиб, четверо – пострадали

21.07 / В Винницкой области директор лесхоза наладил незаконную вырубку леса, ущерб – 1,5 млн грн – СБУ

26.03 / Ученый рассказал о российском аппарате «Луна-25»

21.07 / Lamborghini выпустила самый эксклюзивный Aventador SVJ

25.04 / Санду поблагодарила Россию за «Спутник V»

13.05 / В ДНР обвинили ВСУ в минировании дороги в Донбассе

07.12 / “В Москве пахнет имперским духом”. Журналист Цимбалюк сравнил столицы России и Украины

07.10 / Детский омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика