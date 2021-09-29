В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза

По его словам, никаких причин для такого решения нет и быть не может.

Представитель МИД Украины отметил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной.

“Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить “домашнюю работу” для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства”, – подчеркнул Николенко.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Украины уже предложило некоторым странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Экспертные консультации должны состояться в ближайшее время.

Также Николенко отметил, что Украина не является государством с высоким миграционным риском. Сейчас Киев завершает подготовку доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, в котором проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

Контекст:

29 сентября Radio Free Europe/Radio Liberty, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщило, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

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