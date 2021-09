Легендарный боксер Пакьяо покидает спорт. Он сосредоточится на политической карьере

“Спасибо лучшим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я в гармонии с ним… До свидания, бокс”, – написал он в Twitter.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

В Facebook Пакьяо опубликовал видеообращение с фрагментами архивных записей из истории его спортивной карьеры. В обращении он подчеркнул, что бокс дал ему “шанс вырваться из бедности” и “смелость изменить больше жизней”.

https://www.facebook.com/MannyPacquiao/videos/392219462354820/

42-летний Пакьяо завершает карьеру с результатом в 62 победы, восемь поражений и две ничьи. Последний бой он провел в этом августе, проиграв кубинцу Йорденису Угасу. “Я только что услышал последний звонок. Бокс закончился”, – цитирует слова Пакьяо после боя BBC.

View this post on Instagram

A post shared by Erik Verduzco (@everduzco)

BBC отмечает, что теперь Пакьяо сосредоточится на политической карьере. 19 сентября он объявил, что будет баллотироваться на пост президента Филиппин.

Пакьяо вошел в политику в 2010 году, когда он получил место в нижней палате конгресса Филиппин, а затем был избран на шестилетний срок в верхнюю палату в 2016 году.

Контекст:

Мэнни Пакьяо – один из самых титулованных боксеров современности. В частности, он единственный на данный момент боксер, который завоевал чемпионские звания в восьми весовых категориях.

Выросший в бедности на юге Филиппин, Пакьяо подростком переехал в столицу Манилу, чтобы начать боксерскую карьеру, которая сделала его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

Он выиграл свой первый крупный титул в 1998 году в возрасте 19 лет, победив таиландца Чатчаи Сасакула за титул чемпиона WBC в наилегчайшем весе.

В июле 2019 года Пакьяо стал самым старым чемпионом мира в полусреднем весе в истории в возрасте 40 лет, когда он победил Кита Турмана и завоевал титул WBA (суперсредний вес). В январе 2021 года он был лишен этого титула из-за бездействия.

—