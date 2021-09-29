Трендовые прически осени на средние волосы: что в моде и как их сделать самостоятельно

Средняя длина волос была и остается одной из самых популярных среди модниц. Иногда это вполне осознанный выбор, иногда вынужденная мера в процессе отращивания короткой стрижки для смены имиджа. В любом случае прическа или укладка должны оставаться красивыми и стильными.

Модные укладки осени

Один из самых простых вариантов укладки – подогнуть концы прямых волос. Такую укладку легко сделать в домашних условиях.

Для этого достаточно выпрямить волосы с помощью утюжка или фена и немного подкрутить концы вовнутрь или наружу. Это также можно сделать, используя утюг, а можно при помощи круглой расчески прямо во время сушки феном.

Обладательницы волнистых волос, не желающие тратить время на их распрямление, вполне могут оставить свои локоны как есть, просто придав им немного объема. Эта укладка, придающая шевелюре пышность, динамику и воздушность, популярна во все времена.

Отличительным нюансом этой осени, как в первом, так и во втором случае, является прямой пробор, который на первый взгляд очень прост, но эта простота и придает неповторимую элегантность и женственность всему образу. Этим и объясняется его актуальность в прическах и укладках уже многие годы.

Еще один вариант для осенней укладки – “мокрый эффект”. Этот образ также просто создать в домашних условиях. Для этого на чистые пряди наносят гель средней или сильной фиксации и зачесывают волосы желаемым образом: либо назад, либо поделив на прямой пробор.

Очень густые прямые волосы средней длины будут эффектно смотреться, если придать им больший объем у корней с помощью пены для укладки, а тяжелые концы волос слегка обработать специальным спреем для придания им шелковистой текстуры и воздушности.

Пучки из волос

Отличным решением, когда нет времени на мытье и сушку, являются пучки из волос разной формы и объема. Благодаря этой прическе можно создать эффект более длинных и густых волос, чем есть на самом деле. Эту прическу можно оформить в соответствии с модным трендом, разобрав волосы на прямой пробор, или с использованием разных декоративных элементов.

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Создать такую прическу очень легко. Для этого достаточно собрать волосы в конский хвост на нужной высоте. Пучок может быть как на макушке, так и на затылке, или совсем низким. Затем скрутить волосы хвоста в пучок.

Здесь можно экспериментировать. Если вы поклонница строгого минимализма, весь хвост затягивается в тугой пучок, волосы на висках и темени слегка обрабатываются гелем, добавляя образу упорядоченности и элегантности. Если есть челка, для этого варианта желательна ровная и прямая.

Для создания более воздушного образа хвост можно разделить на пряди и уложить каждую из них по отдельности, добавляя объема пучку. По бокам можно также оставить свободные пряди, которые можно слегка подкрутить, а прическу украсить декоративными аксессуарами, придав образу нотки романтики. Для более коротких волос подойдет следующий способ сбора в пучок.

Эта разновидность пучка – прическа с использованием краба или прищепки. При этом волосы собираются внизу или на затылке, подворачиваются наверх и зажимаются заколкой. Кончики в такой прическе остаются игриво торчать вверх. Также можно оставить свободные пряди с боков.

Аксессуары в тренде

В качестве дополнения к любой укладке или прическе подойдут различные аксессуары: декоративные заколки и шпильки, обручи, банты и, конечно, платки, которые можно как органично вплести в прическу для красоты, так и использовать в качестве головного убора.