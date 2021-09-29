Названа причина длительной эры процветания динозавров

Обычно представители науки много внимания уделяют периоду, когда началось вымирание древних гигантских рептилий и пытаются установить точную причину, запустившую данный процесс. Но на этот раз ученые решили рассказать, что позволило стартовать эре процветания динозавров.

Разумеется, речь также идет об изменении климата. Только в начале эры динозавров он стал весьма благоприятным для рептилий, отмечают специалисты.

События происходили примерно 230 миллионов лет назад, когда на нашей планете происходили массовые извержения вулканов. В результате произошло глобальное потепление, температура воздуха на Земле повысилась настолько, что зима как сезонное явление вовсе исчезла. Рептилиям не нужно было впадать в спячку, и они стали расти, достигнув через несколько миллионов лет гигантских размеров.