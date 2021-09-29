 

Ученые усомнились в том, что пребывать под солнцем можно не более получаса

29.09.2021, 16:16, Новости дня
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Все мы знаем, как «правильно загорать». Ученые постарались рассказать всему миру о том, что в первую половину дня летом под лучами солнца нужно находиться от 15 до 30 минут. Но теперь они же и усомнились в таких ограничениях.

Проблема не только в том, могут ли появиться ожоги на коже, говорят ученые. Последние исследования показали, что под воздействием ультрафиолетовых лучей в организмах людей образуется разное количество витамина D. Таким образом, получасовой прогулки за пределами тени может оказаться и недостаточно, чтобы сохранять свое здоровье на должном уровне.

А может быть и наоборот, говорят ученые. Теперь представители науки в некоторой растерянности, так как не могут доказательно пояснить, нужно ли нам больше времени пребывать под солнцем или меньше.



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