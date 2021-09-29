 

Депутаты Мосгордумы обсудят важный для москвичей законопроект о тишине

29.09.2021, 16:06, Разное
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Депутаты продолжают работу по повестке. Первое после летних каникул заседание проводится по видеосвязи.

Один из вопросов повестки заседания 29 сентября – ужесточение ответственности за нарушение покоя москвичей ночью с использованием транспортных средств.

В Мосгордуме отметили, что недобросовестные водители пользуются неисправными или модифицированными системами выпуска отработанных газов двигателя. Также речь идет о громкой музыке в транспортных средствах.

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ночного покоя жителей столицы внес мэр Сергей Собянин. “Отдельные “отмороженные” автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой”, – писал градоначальник в своем блоге.

Он предложил несколько способов решения проблемы. Поправками запрещается использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают ночную тишину.

Также мэр предложил увеличить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 500 до 5000 рублей. Кроме того, законопроект предполагает штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме при помощью камер фото– и видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами.



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