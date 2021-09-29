Жириновский допустил досрочные выборы в России

В России могут пройти досрочные выборы в Государственную Думу. Так считает председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

Жириновский отметил, что хотя последние выборы завершились всего недель назад, а новые намечены на 2026 год, очередное голосование может начаться раньше из-за возможного объединения России с другой страной. По мнению политика, на нем граждане будут выбирать депутатов “нового, большого государства”, сообщает Ura.ru.