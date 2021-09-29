 

Археологи обнаружили «тайную комнату» неандертальцев в пещерах Гибралтара

29.09.2021, 16:02, Разное
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Ученые нашли нишу в пещерах Гибралтара, спрятанную от всех больше 40 тысяч лет. Исследователи полагают, что такая комната была пристанищем для неандертальцев.
Рассказывается о подземных ходах Горама, которые расположились в юго-восточной части Гибралтара. Группа экспедиторов с Клайвом Финлейсоном нашли пролом, который они смогли увеличить до большого прохода. Благодаря трещине группа специалистов пришла к ячейке пещеры, длиной 13 метров. Такую находку приравняли к раскрытию гробницы Тутанхамона. Они попали в место, где никто никогда не был.

Место назвали Вангард, а в середине него нашли позвонок рыси, гиен, часть крыла грифона-стервятника и большую раковину. Также увидели и деятельность неандертальцев: остаток очага, орудия для работы, кости оленей и хрящи дельфинов. Ученые надеются, что исследование артефактов, как и других туннелей, поможет узнать быт и культуру палеоантропов.

Источник: www.gazeta.ru



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