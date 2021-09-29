Доктора сообщают о влиянии группы крови человека на риск серьезно заболеть

Существует информация, что обладатели той или иной группы крови склонны к некоторым болезням. Вадим Гутник, онколог, и Сергей Семочкин, онкогематолог, рассказали о достоверности информации.

В непредвиденных случаях знание группы крови может спасти людям жизнь, так как доктор может быстро выбрать нужный вариант для переливания. Ученые заявляют, что есть некая склонность к заболеваниям, обусловленная группой крови, и, зная это, люди могут защитить себя от разных недугов.

Красный оттенок крови связан с эритроцитами, которые содержатся в плазме. Эритроциты – кровяные тельца дисков, которые переносят кислород по организму. Они важны в обозначении группы крови, так как на верху каждого эритроцита есть белки-антигены, ими обуславливается тип и структура красных кровяных телец. Существуют 2 типа антигенов A и B, они работают с иммунной системой для определения склонности к разным болезням, как полагают некоторые ученые.

Если на эритроците нет ни A, ни B, то это называют первой группой, тип 0. Если есть только A, то это считается второй группой. Третья группа с B-антигеном и если на поверхности есть 2 антигена, то человек имеет 4 группу крови. Резус-фактор определяется антигеном D, который есть не у всех людей. Если он имеется на эритроците, то это кровь резус-положительная. Она будет отрицательной, если нет антигена D. Учитывая резус-фактор и 4 типа, кровь разделяют на 8 подтипов, классификацию составил Карл Ладштейнер в 1900 году.

Как пишет «iReactor», работы демонстрируют, что группа крови 0(I) имеется у 42% людей, она самая распространенная. Первую группу имеют сильные люди с крепким здоровьем. Но у них могут быть проблемы здоровья, такие как гастриты, язвы желудка, аллергии, астма и болезни желчного пузыря. У женщин возникают проблемы с репродуктивной функцией. Но исследователи Пенсильванского университета заявляю, что у таких людей риск инсультов составляет только 9%.

Вторая группа крови A(II) – это мутирование первой. У людей при этом ослаблен иммунитет, из-за чего они часто простужаются и имеют аллергии. Типичными болезнями с такой группой крови считается онкология, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет и пневмонии. Они часто подвергаются стрессам, так как в теле формируется высокие показатели кортизола и адреналина. Доктора советуют включать расслабляющие практики и заниматься йогой.

Люди с третьей группой B(III) считаются долгожителями. Они выносливы, имеют успехи в тех видах деятельности, где важна координация и скорость. Такие люди часто страдают ангинами, отитом, циститом, радикулитом, имеют плохую свертываемость крови. Существуют риски развития болезни Паркинсона, потому нужно бывать на приеме у невропатолога. Злокачественные новообразования часто возникают в кишечнике и пищеварительном тракте.

Менее распространенная группа – это AB(IV). Ее носители часто имеют простуды, гайморит, инфекционные болезни, анемию, гипертонию. Они подвергаются инсультам, болезням кожи, утратой памяти.

Ученые считают, что резус-фактор на здоровье влияния не оказывает. Онколог Владимир Гуткин считает, что взаимосвязи между онкологией и группой крови тоже нет. Существуют две различные гипотезы относительно этой темы, поэтому опыты продолжаются, а врачи продолжают спорить.

Источник: inforeactor.ru