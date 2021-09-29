 

Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19

29.09.2021, 15:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖурнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.

Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости».

Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.

Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.

Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции.



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