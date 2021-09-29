 

Комитет солдатских матерей РФ призвал бороться с суицидами в армии

29.09.2021, 15:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРодителям погибших военнослужащих, которых нашли мертвыми на Урале, следует нанять грамотного юриста и добиться возбуждения уголовного дела в связи с доведением солдатов до суицидальных поступков, повлекших смерть, сообщил газете ВЗГЛЯД майор юстиции запаса, член контрольно-ревизионной комиссии «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин.

В Свердловской области 19-летнего солдата срочной службы воинского ракетного соединения обнаружили мертвым. По предварительным данным, служащий мог покончить жизнь самоубийством. За последние два дня это вторая смерть военнослужащего в одной и той же части на Урале.

«Родителям, естественно, нужно нанимать грамотного юриста, чтобы он занимался этим уголовным, а здесь 100 % идет речь об уголовном преступлении, делом. По факту, как показывает практика, очень маленький процент того, что будут установлены виновные – те военнослужащие или должностные лица, которые довели двух солдат до суицидальных поступков, повлекших смерть», – говорит Латынин.

Он поясняет, что, скорее всего, находясь под давлением, ни один военнослужащий не скажет о том, что в действительности происходило в воинской части, какая была морально-психологическая обстановка, а также кто из офицеров применяли неуставные отношения или уголовно-наказуемые деяния. По его словам, любой армейский коллектив закрытый.

«Несмотря на то, что из каждого утюга звучит, что дедовщина искоренена, а неуставные отношения преимущественно прекратились, это не так. Мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями в России. Только с начала лета я занимался как минимум пятью случаями суицида в разных регионах, в том числе в Москве. Лидерами по неуставным отношениям являются Уссурийск, особенно Сергеевка, Биробиджан, Воронежская губерния (Богучар), Наро-Фоминск (в том числе Калининец), Санкт-Петербург (Каменка). Поэтому, говорить о том, что неуставщина искоренена, нельзя. Более того, появилось понятие «офицеровщина», когда офицеры откровенно издеваются над военнослужащими», – рассказывает собеседник.

Эксперт отмечает, что в принципе среди родителей военнослужащих очень маленький процент граждан, которые верят в правосудие, поэтому по большей части они не принимают никаких юридических действий после жалоб своего ребенка на несоблюдение устава в армии. Примерно из ста обращающихся опекунов лишь один согласится озвучить персональные данные своего сына, написать заявление в органы военной прокуратуры либо в следственный комитет и пойти до конца. Остальные 99 родителей выбирают второй путь, тихий: пытаются договориться с воинской частью, однако никаких глобальных результатов в системе в целом это не дает. Для каких-либо изменений, по мнению Латынина, необходимо больше бороться юридическим способом.

Ранее на Урале 28 сентября нашли тело военнослужащего, который накануне, по словам пресс-службы Центрального военного округа, заблудился в лесном массиве возле части во время учений. Однако источник в экстренных службах заявил, что молодой человек сбежал из воинского ракетного соединения с оружием.



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