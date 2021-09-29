 

Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в Германии

29.09.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники.

Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в Бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало, передает РИА «Новости».

Кроме того, лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что у Шольца лучшие шансы стать канцлером ФРГ.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным более чем из половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / В Общественной палате оценили предложение удвоить штрафы для цифровых монополистов

31.05 / “Кровь с молоком”, “Секс”, “Дерзко”. Каменских показала полуголое тело

05.10 / Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе

09.08 / В Украине около 1200 новых случаев COVID-19

27.09 / В Подмосковье 13 человек пострадали при обрушении перехода

01.08 / Кубанский повар приготовил самый большой борщ в России

11.02 / Европарламент призвал приостановить запуск БелАЭС

23.05 / Эксперты рассказали, какую банковскую карту стоит взять за границу

24.09 / Шевцова: Европа начинает осознавать, что ущерб от ее мягкотелости в отношении России превышает экономическую выгоду

19.09 / Разработчик «Авангарда» назвал своевременной демонстрацию нового оружия России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика