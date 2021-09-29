Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в Германии

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники.

Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в Бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало, передает РИА «Новости».

Кроме того, лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что у Шольца лучшие шансы стать канцлером ФРГ.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным более чем из половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов.