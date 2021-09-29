С 1 октября в Украине будут только электронные больничные – Радуцкий

“С 1 октября оформления всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения”, – написал он.

Радуцкий отметил, что Фонд социального страхования за первые восемь месяцев 2021 года выплатил по больничным почти 10 млрд грн.

“Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому “индустрия” продажи фиктивных листков нетрудоспособности в Украине традиционно довольно масштабная. Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника”, – добавил он.

Система заработала с 1 июня, но как отметил нардеп, к началу осени из 3 тыс. медучреждений в электронной системе смогли работать только 2,2 тыс.

“Не всем нравилась эта идея, и понятно, почему. Но надо отдать должное команде министра Виктора Ляшко: Минздрав дожал внедрение новых правил. По состоянию на 27 сентября 137 тыс. медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют электронные больничные, с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Всего 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы “подключить” эти заведения к электронной системе”, – подчеркнул Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/417950363187561

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные.

Потом старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Полный переход на е-больничные был запланирован на 1 сентября, но его отложили до октября.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам Министерства социальной политики, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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