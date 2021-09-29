«Надо сделать все, чтобы электронного голосования не было»
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Интервью с политиком Игорем Николаевым.
Политик и экономист Игорь Николаев — в интервью Ирине Воробьевой — об электронном голосовании в Москве, партии «Яблоко» и о том, есть ли смысл дальше участвовать в выборах.
Интервью: Ирина Воробьева Съемка: Анастасия Цицинова, Глеб Шульц Монтаж: Александр Лавренов Продюсер: Ирина Быкова
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Источник: Новая газета
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