«Надо сделать все, чтобы электронного голосования не было»

Интервью с политиком Игорем Николаевым.

Политик и экономист Игорь Николаев — в интервью Ирине Воробьевой — об электронном голосовании в Москве, партии «Яблоко» и о том, есть ли смысл дальше участвовать в выборах.

Интервью: Ирина Воробьева Съемка: Анастасия Цицинова, Глеб Шульц Монтаж: Александр Лавренов Продюсер: Ирина Быкова

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