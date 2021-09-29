 

«Надо сделать все, чтобы электронного голосования не было»

29.09.2021, 15:26, Разное
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Интервью с политиком Игорем Николаевым.

Политик и экономист Игорь Николаев — в интервью Ирине Воробьевой — об электронном голосовании в Москве, партии «Яблоко» и о том, есть ли смысл дальше участвовать в выборах.

Интервью: Ирина Воробьева Съемка: Анастасия Цицинова, Глеб Шульц Монтаж: Александр Лавренов Продюсер: Ирина Быкова

Источник: Новая газета



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