 

Новый смартфон Xiaomi Civi выпущен для внутреннего китайского рынка

29.09.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В последние несколько недель в сети активно обсуждалась презентация нового смартфона Xiaomi Civi, который еще накануне проведения мероприятия называли чуть ли ни самым загадочным устройством.

Действительно, о смартфоне почти ничего не было известно, пока не состоялся официальный показ устройства производителем. Такая ситуация только подогревала интерес к новому гаджету.  Но оказалось, что интрига нас с вами вовсе не касалась.

В конце концов, производитель заявил, что собирается продавать данную модель смартфона исключительно на внутреннем китайском рынке. Эту информацию подтвердили руководители Xiaomi. Почему принято такое решение, не совсем понятно. Ведь смартфон вышел в стандартной и весьма экономной комплектации. Можно найти массу аналогов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем

05.10 / Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград

06.01 / Стоимость Brent поднялась выше 54 долларов

15.01 / В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией

21.07 / В центре вакцинации на базе МВЦ в Киеве открыли запись на прививку препаратом Moderna

06.03 / Душила и снимала на камеру. Украинке дали более пяти лет за издевательство над животными

14.12 / Москвич использовал десятилетнюю дочь для распространения наркотиков

23.10 / Через пять лет половина всех работ будет автоматизирована

01.09 / За год восемь депутатов Верховной Рады пропустили 90% голосований – Комитет избирателей Украины

25.12 / СК раскрыл подробности готовившегося в Тамбове теракта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика