Новый смартфон Xiaomi Civi выпущен для внутреннего китайского рынка

В последние несколько недель в сети активно обсуждалась презентация нового смартфона Xiaomi Civi, который еще накануне проведения мероприятия называли чуть ли ни самым загадочным устройством.

Действительно, о смартфоне почти ничего не было известно, пока не состоялся официальный показ устройства производителем. Такая ситуация только подогревала интерес к новому гаджету. Но оказалось, что интрига нас с вами вовсе не касалась.

В конце концов, производитель заявил, что собирается продавать данную модель смартфона исключительно на внутреннем китайском рынке. Эту информацию подтвердили руководители Xiaomi. Почему принято такое решение, не совсем понятно. Ведь смартфон вышел в стандартной и весьма экономной комплектации. Можно найти массу аналогов.