Русские действуют эффективнее: дипломат о сотрудничестве Мали с ЧВК из России

Дипломатические отношения РФ и Мали были налажены в 1960-х годах после обретения независимости африканской страной. О развитии сотрудничества Москвы и Бамако рассказал бывший посол РФ в Мали Евгений Корендясов.

Он напомнил, что из-за экономической блокады со стороны Парижа, Мали оказалась в крайне непростой ситуации. Молодой африканской стране тогда помог выстоять Советский Союз.

«Мы поставляли самолетами туда солярку, чтобы работали электростанции во дворце президента, и в посольство – картошку. А также наши макароны, сахар. Они этого не забывают, у нас есть большие связи, и мы продолжаем им помогать», – рассказал дипломат.

Сейчас в Мали работает российская «ЧВК Вагнера». Местные власти пригласили российских специалистов для обучения личного состава ВС. При поддержке Москвы малийцы намерены организовать эффективную борьбу с терроризмом.

Россия зарекомендовала себя как надежный партнер, который в отличие от западных стран, способен помогать и не ставить никаких условий. Также выбор в пользу российских специалистов объясняется эффективностью россиян в решении подобных задач, объяснил Корендясов.