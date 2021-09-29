Компания Xiaomi выпустила браслеты для оплаты товаров

В Xiaomi решили составить конкуренцию банковским платежным картам. Компания выпустила особые браслеты, предназначенные для осуществления бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Известно, что для обеспечения данной функции в браслет вмонтировали модуль NFC. В целом, больше ничего и не нужно, говорят эксперты. Также источники сообщают о том, что китайский производитель уже достиг соглашения о сотрудничестве с целым рядом финансовых организаций Индии. Сам по себе данный факт говорит о том, где сначала появятся браслеты.

Однако пока непонятно, когда же именно начнется массовое производство таких устройств. Разработчик также избегает сообщать подробности о конструкции браслетов. Скорее всего, российские пользователи получат их нескоро, говорят эксперты.