 

Компания Xiaomi выпустила браслеты для оплаты товаров

29.09.2021, 15:22, Новости дня
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В Xiaomi решили составить конкуренцию банковским платежным картам. Компания выпустила особые браслеты, предназначенные для осуществления бесконтактной оплаты товаров и услуг.

Известно, что для обеспечения данной функции в браслет вмонтировали модуль NFC. В целом, больше ничего и не нужно, говорят эксперты. Также источники сообщают о том, что китайский производитель уже достиг соглашения о сотрудничестве с целым рядом финансовых организаций Индии. Сам по себе данный факт говорит о том, где сначала появятся браслеты.

Однако пока непонятно, когда же именно начнется массовое производство таких устройств. Разработчик также избегает сообщать подробности о конструкции браслетов. Скорее всего, российские пользователи получат их нескоро, говорят эксперты.



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