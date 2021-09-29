 

В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

29.09.2021, 15:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности”, – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с последними заявлениями представителей КПРФ сотрудники столичной полиции проводят мероприятия, направленные на выявление и задержание тех, кто организовывал несанкционированные массовые мероприятия в Москве 20 и 25 сентября и призывал к участию в них.

“Полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, отказался покинуть помещение и находится там более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Также в МВД сообщили, что в приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин, который пытался уйти от административной ответственности. В отношении него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения массового публичного мероприятия.

В московском главке сообщили, что продолжат выявлять лиц, причастных к организации и проведению несанкционированных акций. Публичные заявления КПРФ в ведомстве расценили как попытку придать законным действиям сотрудников полиции политический окрас.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

21.06 / Мнение: «Улитки разной судьбы»

02.12 / Вокалиста группы System Of A Down заподозрили в сбыте коньяка

11.08 / Ни в какие ворота

04.09 / Медики связали чрезмерный набор веса во время беременности с аллергией у детей

21.06 / Путин дал высокую оценку работе Госдумы седьмого созыва

05.06 / Моргенштерн потребовал у Собчак деньги за разговор на премии “Муз-ТВ”

22.03 / Ученые: Жизнь без стресса может быть вредна для мозга

24.08 / Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

29.06 / Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление без лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика