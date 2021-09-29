Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский

Специалист по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал о новом газовом контакте между Россией и Венгрией. Он обратил внимание на негативную реакцию украинских властей на эту ситуацию, которая в итоге может привести к охлаждению отношений между Киевом и Будапештом. Эксперт заявил, что Украина уже потеряла последних реальных союзников.

По мнению экономиста, правительство Владимира Зеленского сделало значительно больше для ухудшения отношений с соседями, чем власти до Майдана. Землянский подчеркнул, что Украине понадобилась всего два года, чтобы потерять последних реальных союзников.

Эксперт уверен, что отношения с Грузией ухудшились из-за “любви” властей к Михаилу Саакашвили. Он также отметил, что Незалежная потеряла Молдавию из-за истории с судьей Николаем Чаусем. Напомним, украинские спецслужбы де-факто выкрали беглого судью с территории соседней страны, чем спровоцировали международный скандал.

Особое внимание экономист обратил на Белоруссию. Он подчеркнул, что власти Украины зачем-то ввели против нее санкции и ограничили авиасообщение, а местные политики называли президента республики Александра Лукашенко диктатором.

До этих событий, по словам Землянского, были испорчены отношения со Словакией. Он напомнил, что Украина пожаловалась США и Евросоюзу на своего соседа и потребовала начать реверс газа.

Эксперт иронично заметил, что про Польшу даже не надо ничего рассказывать. В список бывших союзников Украины, с которыми власти уже испортили отношения, экономист добавил Венгрию. Он подчеркнул, что сегодня из соседей в нормальных отношениях с Незалежной остается только Румыния.