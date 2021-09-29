 

Ученые обнаружили взаимосвязь между активностью вулканов и эпохой динозавров

29.09.2021, 15:08, Разное
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Исследования специалистов демонстрируют, что рост динозавров совпадает с преобразованиями окружения, которые вызываются изменениями вулканов больше 230 миллионов лет назад. Тогда повысилась глобальная температура и влажность, что влияло на растения и животных.
Эксперты анализировали отложения и ископаемые растения из озера в Китае. Они сравнивали активность вулканов с переменами в окружении, включительно с «мега-муссонным» климатом. Специалисты смогли определить 4 эпизода, когда были большие извержения вулканов и взаимосвязанные с этим всплески углекислого газа, которые привели к усилению температурного режима и влажности. Сюда включили и вымирания в морской среде и многообразие растений и животных на суше. Такие действия совпали с интенсивными дождями, которые называют карнийским плювиальным эпизодом.

Любая фаза извержений вулканов соответствовала глобальному углеродному циклу, климатическими преобразованиями в сторону важных условий изучаемого озера с понижением кислорода и животных. Усиление осадков приводило к разрастанию водосборных бассейнов. Исследователи подчеркнули, что большие исторжения вулканов происходят дискретными импульсами, что демонстрируют их способности преобразовывать глобальный углеродный цикл, вызывая изменения климата и перемены.

Долгая активность вулканов и перемены окружения должны были иметь важные результаты для животных на суше. В то время динозавры стали диверсифицироваться и, скорее всего, до тех событий, они не смогли достигнуть экологического господства. Это время было важно для возникновения нынешних хвойных деревьев и влияло на эволюционирование экосистем.

Источник: planet-today.ru



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